Огромного сома весом в 25,5 кг выловили в Шиловском районе. Фото: Ольга Чарнотска | Рыбалка в Рязани.

Днем 2 октября в селе Дубровка Шиловского района выловили сома, вес которого составил 25,5 кг. Супруга счастливого рыбака опубликовала фотографию мужа с рыбиной.

«Сорок минут борьбы и - муж с трофеем», - написала девушка в группе «Рыбалка в Рязани».

Где конкретно выловили такую добычу не сообщается, рядом с Дубровкой протекает Ока и река Средник – правый приток Оки. Но как обмолвилась жена рыбака, «клюнул сом на Яре».

Рыбак боролся с рыбиной около сорока минут. Фото: Ольга Чарнотска | Рыбалка в Рязани.

Ранее сообщалось, что на Оке недалеко от села Коростово Рязанского района выловили гигантского толстолобика. Его вес составил 32 кг. Вес зафиксировали уже без внутренностей (подробнее с фото и видео).

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