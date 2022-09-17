Из Оки под Рязанью выловили гигантского толстолобика весом в 32 кг.

На Оке недалеко от села Коростово Рязанского района выловили гигантского толстолобика. Его вес составил 32 кг, сообщается в группе «Видео и новости Рязанской области».

«Битва шла два часа, но рыбаку помог другой рыбак», - говорится в описании видео. Отмечается, что вес 32 кг – это уже без внутренностей.

В начале августа из Цны в Сасовском районе выловили сома размером с человеческий рост. Вес рыбы составил порядка 20-30 кг (подробнее с фото).

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