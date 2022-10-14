Водителю маршрутки в Рязани залили перцовкой глаза из-за полного автобуса людей.

Вечером 13 октября в Рязани брызнули из газового баллончика водителю маршрутки. Видео появилось на канале Rzn_Life.

«Водителю залили перцовкой глаза два мужика. Причина - водитель [якобы] набил полный автобус народа», - написала подписчица.

На кадрах видно, как водитель стоит у автобуса, а женщина с мужчиной помогают ему промыть глаза водой из пятилитровой бутылки.

В комментариях, кроме множества советов, что надо промывать глаза в таких случаях молоком или кефиром, встречаются и вполне логичные:

«Он что их [людей] сам запихивал что ли? Всем же надо побыстрее доехать, редко, кто не торопится. Так человека и без глаз оставить можно».

К настоящему времени официальной информации о происшествии не поступало.

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