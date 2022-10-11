Припарковавшегося на улице Почтовой в Рязани водителя оштрафовали. Фото: https://t.me/Ryazancity62

Госавтоинспекция отреагировала на фотографии с припаркованным на улице Почтовой в Рязани ВАЗ-2112. Водитель, чей автомобиль заметили в пешеходной зоне под козырьком у дома №60, привлечен к ответственности.

«В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ», - сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Указанная норма КоАП предусматривает штраф в размере 2 тыс. рублей за такое нарушение ПДД как движение по велосипедным, пешеходным дорожкам либо тротуарам.