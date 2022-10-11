На улице Почтовой сфотографировали легковушку, нагло припаркованную на улице Почтовой.

В центре Рязани на пешеходной улице Почтовой сфотографировали легковой автомобиль, припаркованный под козырьком одного из кафе.

«На улице Почтовой действуют бесплатные крытые парковки», - указано в подписи к фото в телеграм-канале «аТипичная Рязань».

В настоящее время по данному факту сотрудники рязанского ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее УМВД России по Рязанской области рассказывало о демонстративной наглости, когда два рязанских водителя припарковались на пешеходном переходе (подробнее).

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