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Общество1 октября 2022 9:59

Демонстративная наглость. Два рязанских водителя припарковались на пешеходном переходе

Двух рязанских водителей оштрафовали за демонстративную парковку на пешеходном переходе
Источник:kp.ru
Демонстративная наглость. Два рязанских водителя припарковались на пешеходном переходе

Демонстративная наглость. Два рязанских водителя припарковались на пешеходном переходе

30 сентября задержали двоих водителей, которые припарковали свои иномарки прямо на пешеходном переходе. Все произошло на улице Октябрьской.

Сначала патрульные обратили внимание на Hyundai Solaris – машина расположилась вдоль бело-желтой «зебры», а водитель сидел за рулем. На место вызвали экипаж ГИБДД, который и оформил административный протокол.

Но спустя два часа на том же самом месте припарковался Volkswagen Polo. На место снова вызвали сотрудников ДПС.

В обоих случаях водители будут заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

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