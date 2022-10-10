Сбитую под Рязанью девочку-подростка госпитализировали в областную больницу

14-летняя девочка попала под автомобиль Renault Logan на трассе Рязань-Ряжск.

14-летняя девочка попала под автомобиль Renault Logan на трассе Рязань-Ряжск вблизи остановки «Госплемстанция». Наезд произошел 7 октября в 19:25 на территории Рязанского района, сообщает местная администрация.

Как отмечается, в результате ДТП пострадавшая госпитализирована в Областную детскую клиническую больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб головы.

Ранее полиция сообщала, что ребенку 15 лет. За рулем Renault была 64-летняя жительница поселка Искра.