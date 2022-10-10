На дороге под Рязанью автомобиль Renault сбил 15-летнюю девочку

Под Рязанью сбили 15-летнюю девочку. Фото: пресс-служба Управления МВД по Рязанской области.

Вечером, 7 октября 2022 года, в Рязанском районе сбили подростка. Инцидент случился на 22 километре автомобильной дороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Под колеса автомобиля Renault Logan попала 15-летняя девочка. В момент ДТП за рулем иномарки находилась 64-летняя женщина – жительница поселка Искра. По какой причине произошла авария и кто в ней виноват, в настоящее время выясняет областная Госавтоинспекция, но, по предварительной информации, девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате пешеход получила травмы, а машина – небольшие механические повреждения.

В целом, за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области произошло 12 ДТП. К счастью, обошлось без жертв, но 16 человек травмировались.