Рязанская драма «Дорога домой» вышла в финал всероссийского конкурса ТЭФИ-Регион

Главный оператор Сергей Карпов (слева), продюсер и автор сценария документальной драмы "Дорога домой" Евгений Баранцев. ФОТО: Георгий ПАРУБЛЕВ.

4-7 октября в городе Черкесске прошел финальный этап всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-Регион. Рязанскую область на знаковом для отечественного телевидения мероприятии представляли авторы документальной драмы «Дорога домой».

Творческий союз из Рязани заявился со своей работой в трех номинациях и в одной из них смог пробиться в финал. Теперь главный оператор фильма Сергей Карпов 25 ноября в Санкт-Петербурге поборется за главный приз – бронзового «Орфея».

Возвращаясь, к событиям в Черкесске, отметим, что объявлял финалистов в номинации оператор телевизионной программы (фильма) оператор-постановщик культовой телекомпании «ВИД» («Тема», «Поле чудес», «Непутевые заметки») Сергей Акопов.

- Я честно отсмотрел все 27 работ, представленных в номинации, - сказал Сергей Владимирович. - Очень хороший уровень, почти федеральный! Это приятно и замечательно!

А уже говоря непосредственно про рязанскую докудраму «Дорога домой», он подчеркнул:

- Ребята – это кино, я всем рекомендую – это, правда, кино. Респект!

Напомним, получасовая военная драма «Дорога домой» стала совместным проектом рязанского выпуска «Комсомольской правды» и издательства «Пресса». Поддержку проекту оказало Правительство Рязанской области.

Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс».

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