Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 6:44

После жалоб рязанцев коммунальщики убрали мусор из двора на улице Ленина

Региональный оператор по обращению с ТКО отреагировал на обращение горожан
Источник:kp.ru
После публикации мусор из двора убрали.

После публикации мусор из двора убрали.

Спустя две недели региональный оператор по обращению с ТКО «Эко-Пронск» убрал мешки с мусором из двора дома №2 на улице Ленина. Об этом КП-Рязань рассказали жильцы многоэтажки.

- Буквально через пару часов, как информация появилась в СМИ приехала машина и все убрали. Совпадение это или реакция на публикацию - остается только гадать, - рассказал собственник квартиры, расположенной в доме.

Ранее жильцы рассказали, что проблемы начались с того, что коммунальщики перестали опустошать мусорные контейнеры. Когда они оказались переполнены, люди стали класть мешки с отходами рядом. Из-за этого образовалась настоящая свалка.

Так это место выглядело утром 6 октября.

Так это место выглядело утром 6 октября.