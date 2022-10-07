После жалоб рязанцев коммунальщики убрали мусор из двора на улице Ленина

После публикации мусор из двора убрали.

Спустя две недели региональный оператор по обращению с ТКО «Эко-Пронск» убрал мешки с мусором из двора дома №2 на улице Ленина. Об этом КП-Рязань рассказали жильцы многоэтажки.

- Буквально через пару часов, как информация появилась в СМИ приехала машина и все убрали. Совпадение это или реакция на публикацию - остается только гадать, - рассказал собственник квартиры, расположенной в доме.

Ранее жильцы рассказали, что проблемы начались с того, что коммунальщики перестали опустошать мусорные контейнеры. Когда они оказались переполнены, люди стали класть мешки с отходами рядом. Из-за этого образовалась настоящая свалка.