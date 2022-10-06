Жители дома в центре Рязани сообщили, что «Эко-Пронск» не вывозит мусор

Рядом с контейнерами образовалась настоящая свалка.

Жители дома №2 на улице Ленина сообщили КП-Рязань, что более двух недель региональный оператор по обращению с ТКО «Эко-Пронск» не вывозит мусор из их двора.

- Проблемы начались с того, что коммунальщики перестали опустошать мусорные контейнеры. Когда они оказались переполнены, люди стали класть мешки с отходами рядом. Из-за этого образовалась настоящая свалка. Когда же мусоровоз приехал, то были очищены только контейнеры, а мешки, лежащие рядом, так и остались нетронутыми, - рассказал один из жильцов дома.

По словам людей, в управляющей компании сообщили, что за сложившуюся ситуацию ответственность несет региональный оператор. Однако повлиять на представителей ООО «Эко-Пронск» к настоящему моменту, так и не удалось.