Маме Елены Логуновой о найденных останках ее дочери никто не сообщал

Нашли Елену Логунову или нет, пока доподлинно неизвестно.
Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева ничего не знает о найденных останках своей дочери. Ее никто из следователей и адвокатов об этом не информировал.
«Я видела, что написали про останки, но мне лично никто не сообщал», - сказала Наталия КП-Рязань.
Елену Логунову не могут найти больше года. По официальным данным, девушка вышла из квартиры и не вернулась. Под следствием в СИЗО находится ее муж Александр Логунов. Его обвиняют в распространении порнографии.
Позже стало известно, что останки Елены Логуновой все-таки нашли. И вот что известно на данный момент.
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