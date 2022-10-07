Маме Елены Логуновой о найденных останках ее дочери никто не сообщал

Нашли Елену Логунову или нет, пока доподлинно неизвестно.

Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева ничего не знает о найденных останках своей дочери. Ее никто из следователей и адвокатов об этом не информировал.

«Я видела, что написали про останки, но мне лично никто не сообщал», - сказала Наталия КП-Рязань.

Елену Логунову не могут найти больше года. По официальным данным, девушка вышла из квартиры и не вернулась. Под следствием в СИЗО находится ее муж Александр Логунов. Его обвиняют в распространении порнографии.

Позже стало известно, что останки Елены Логуновой все-таки нашли. И вот что известно на данный момент.

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