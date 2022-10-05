Появилась уточненная информация о временной схеме движения по Северной окружной дороге

Для движения транспорта оставят две полосы. Фото: Минтранс Рязанской области.

Региональный Минтранс опубликовал уточненную информацию о временной схеме движения по Северной окружной дороге.

По данным ведомства, с 6 октября на участке от поворота на 5-й район Борок до путепровода у Борковского карьера автомобилям оставят две полосы. Движение по направлению от центра города организуют по встречной полосе.

В Минтрансе пообещали, что работы по устройству ливневой канализации завершатся 1 декабря. После этого для транспорта откроют все четыре полосы.

Ранее сообщалось, что на трассе оставят открытой только одну из полос. Имелось ввиду, что движение организуют по реверсивной схеме.