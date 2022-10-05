Дорожники анонсировали перекрытие следующего участка Северной окружной в Рязани

В 2022 году хотят успеть проложить ливневую канализацию на следующем участки Северной окружной. Фото: ddro.ru

Часть Северной окружной дороги Рязани вновь закроют для проведения реконструкции. На сей раз — участок от поворота к 5-му микрорайону Борок (где АЗС «Газпромнефть») до путепровода у Борковского карьера (где развязка).

«Здесь будет организовано реверсивное движение по одной полосе. С наступлением холодов вновь откроем для движения все четыре полосы», - заявляет в своей группе подрядчик, АО «Рязаньавтодор».

Если огромные затруднения вызвало перекрытие двух полос на предыдущем участке, сложно представить, какой коллапс ждет Рязань с реверсом.

Когда конкретно произойдет новое ограничение движения, компания не указала. Не в курсе пока даже представители минтранса. Вопрос в стадии обсуждения.