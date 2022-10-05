Найденного в Рязани нижегородца искали с 20 августа

Молодого человека нашли в Рязани. Фото: «Лиза Арлет - Нижний-Новгород».

Найденого в Рязани нижегородца искали с 20 августа. Им оказался 19-летний Денис Будников. Информацию об этом КП-Рязань подтвердил источник в правоохранительных органах.

Объявление о пропаже молодого человека 1 сентября разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Арлет - Нижний-Новгород». Потом информация дублировалась 9 и 20 сентября.

«Внимание! До сих пор не найден! Поиски продолжаются», - было написано в последнем из таких объявлений.

На момент пропажи парень был одет в черную футболку, черные спортивные штаны и серые кеды. Когда же его нашли на нем была серая куртка, горчичные штаны, белые кроссовки и черная кепка.

Пропавшего остановили патрульные для проверки документов на улице Полевой. Выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск.