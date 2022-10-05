В Рязани патрульные нашли пропавшего без вести нижегородца

Родственникам сообщили, что парня нашли. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Полевой патрульные нашли пропавшего без вести 19-летнего жителя Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские остановили парня для проверки документов и выяснили, что он объявлен в федеральный розыск. Отмечается, что некоторое время назад молодой человек покинул дом без объяснения причин и не выходил с на связь родственниками.

Близкие обратились за помощью в полицию с просьбой найти пропавшего.

Парня доставили в полицию для дачи объяснений. Его опросили, а также провели с ним беседу, сообщив о недопустимости подобного поведения впредь. О местонахождении нижегородца были оповещены инициатор розыска и родственники.

Выяснилось, что искали молодого человека с 20 августа. Объявление о его пропаже разместили поисковики.