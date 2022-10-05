Вечеринка носила частный характер. Рязанский клуб выступил с заявлением по поводу ЛГБТ-пати. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Владельцы клуба Freedom concert hall объяснили ситуацию с ЛГБТ-вечеринкой, которая прошла в их помещении. Они отметили, что площадка открыта для проведения самых различных мероприятий - от частных до крупных концертов.

«Помещение сдается в аренду, а указанная в СМИ ЛГБТ-вечеринка носила частный характер, и к ее организации мы отношения не имеем», - говорится в заявлении.

Кроме того, в клубе особо подчеркнули, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ и, тем более, распространению запрещенных веществ.

В последние выходные в одном из рязанских клубов на ЛГБТ-вечеринку ворвались силовики (вот что там произошло).

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