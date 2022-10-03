В выходные в рязанском клубе на ЛГБТ-вечеринке прошла облава

В выходные в одном из рязанских клубов на ЛГБТ-вечеринку ворвались силовики. Об этом корреспонденту КП-Рязань рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, мероприятие, проходившее в заведении, можно охарактеризовать, как «публичный дом». Также наш собеседник опроверг информацию, озвученную в ряде федеральных Telegram-каналов, о том, что в клубе находились высокопоставленные чиновники.

- Ни о какой элитарности данного мероприятия не может быть и речи, - сообщил источник.

По другой информации, от неофициального источника, в эту ночь в заведении в рамках рейда искали запрещенные вещества. Наркотиков в итоге обнаружено не было. Что касается самой площадки, то ее администрация причастность к организации мероприятия отрицает. Заведение сдавалось в аренду «под вечеринку».

Позже рязанский клуб официально заявил о своем отношении к ЛГБТ и ЛГБТ-вечеринке (читать подробнее).

Ранее фотографии, сделанные во время облавы, распространили Telegram-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «Усы Куракиной». В последнем утверждалось, что задержаны более 50 человек, изъяты порнографические материалы. Также тема освещалась в некоторых федеральных СМИ.