Закупку для реконструкции проезда Шабулина в Рязани приостановили по жалобе

ФАС приостановила закупку на 674 млн рублей, объявленную для реконструкции проезда Шабулина в Рязани. Фото: Яндекс.

ФАС приостановила закупку на 674 млн рублей, объявленную для реконструкции проезда Шабулина в Рязани. Причина — жалоба от ООО «Лаборатория безопасности бизнеса». Компания считает заведомо невыполнимыми условия контракта, касающиеся сроков подготовки проектной документации.

Дирекция дорог Рязанской области планирует заключить контракт одновременно на проектно-изыскательские и дорожно-строительные работы. При этом заказчик требует с 20 октября по 5 декабря 2022 года не только разработать проект масштабной реконструкции, но и получить положительное заключение государственной экспертизы. Это 45 календарных или 31 рабочий день.

Опираясь на постановление Правительства РФ, заявитель указал, что только для прохождения государственной экспертизы требуется до 52 рабочих дней.

«Таким образом, на выполнение проектно-изыскательских работ, включая геологические и геодезические изыскания, согласования с администрациями, получение технических условий от собственников сетей вообще никаких дней не предусмотрено», - говорится в жалобе.

По мнению заявителя, заказчик нарушил две статьи Закона о контрактной системе (12-ю и 33-ю), что содержит признаки административного правонарушения. Также компания усматривает признаки коррупциогенности — создания условий «нужному» претенденту на победу в конкурсе.