Движение транспорта ограничили на Быстрецкой в Рязани из-за обрыва кабеля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 4 октября на улице Быстрецкой оборвало кабельные линии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Под отключение напряжения попал бассейн «Классик».

По данным чиновников, на месте происшествия в настоящее время работают специалисты. Из-за работ по восстановлению ограничено движение автотранспорта.

Планируемое время завершения ремонта – 4 октября до 20:00.

Ранее КП-Рязань предупреждала о сильных порывах ветра в Рязани и области (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!