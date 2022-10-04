Движение транспорта ограничили на Быстрецкой в Рязани из-за обрыва кабеля.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Днем 4 октября на улице Быстрецкой оборвало кабельные линии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Под отключение напряжения попал бассейн «Классик».
По данным чиновников, на месте происшествия в настоящее время работают специалисты. Из-за работ по восстановлению ограничено движение автотранспорта.
Планируемое время завершения ремонта – 4 октября до 20:00.
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