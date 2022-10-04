В МЧС предупредили рязанцев об усилении ветра 4 октября

Ожидаются порывы 12-17 м/с. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

В ближайшие часы с сохранением до конца суток 4 октября в Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом со ссылкой на метеорологов сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, порывы ветра составят от 12 до 17 метров в секунду.

В связи с этим МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями, ограничить время пребывания на улице и не пользоваться для освещения открытым огнем.