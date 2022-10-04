В рязанском Росздравнадзоре объяснили дефицит средств для оказания первой медпомощи

После объявления частичной мобилизации рязанцы начали скупать жгуты и бинты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возникший в рязанских аптеках дефицит средств для оказания первой медицинской помощи связан с ажиотажем, возникшем после объявления частичной мобилизации. Об этом КП-Рязань рассказали в региональном органе Росздравнадзора.

- Наблюдаем дефицит средств в районных аптеках. В Рязани средства оказания первой медпомощи есть, но в ограниченных количествах. Дефицит связан с частичной мобилизацией, а также задержками от поставщиков. Граждане самостоятельно скупают средства оказания первой помощи. Никаких коллективных оптовых закупок организациями нет. Мы проводим еженедельный мониторинг рязанских аптек и направляем данные в федеральный орган, - сообщили ведомстве.

Как нам пояснили, по данным от 29 сентября в рязанских аптеках было в наличии 230 жгутов и 2000 одноразовых пакетов для перевязок. Также нас заверили, что антисептики и бинты в городских аптеках есть в достаточном количестве.

Напомним, накануне мобилизованный рязанец рассказал, что столкнулся с проблемой отсутствия в аптеках антисептиков, бинтов, салфеток и жгутов, комплектов для оказания первой медпомощи. Мужчина обошел буквально весь город, но так и не сумел найти все нужные ему товары.