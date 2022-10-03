Рязанец рассказал об отсутствии в аптеках антисептиков, бинтов, салфеток и жгутов

В поисках необходимого Илья Зотов обошел буквально весь город. Фото: «Рен».

Из рязанских аптек исчезли антисептики, бинты, салфетки и жгуты. Об этом телеканалу «Рен» рассказал местный житель, попавший под мобилизацию.

В поисках всего необходимого мужчина обошел буквально весь город, но так и не сумел найти все нужные ему товары.

- Подсказали мне, что можно женскими средствами гигиены, тампонами. Их я тоже взял, но буду теперь искать в интернете, - рассказал журналистам Илья Зотов.

По словам мобилизованного, с прилавков исчезли комплекты для оказания первой медицинской помощи.