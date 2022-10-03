Росавтодор заказал рабочую документацию для Южного обхода Рязани

Федеральные дорожники заказали разработку 1-й части рабочей документации для Южного обхода Рязани.

ФКУ «Поволжуправтодор» (подразделение Росавтодора) проводит открытый конкурс в электронной форме на разработку 1-й части рабочей документации для Южного обхода Рязани. Потратить планируется не более 110 млн рублей.

Исполнитель должен будет разработать такие разделы как:

- переустройство сетей связи;

- переустройство сетей водоснабжения и канализации;

- линии электропередач;

- распределительные сети газоснабжения;

- расчет опор и фундаментов;

- мостовые сооружения;

- инженерно-геологические и нженерно-гидрометеорологические изыскания;

- реконструкция инженерных коммуникаций ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть-Верхняя Волга», АО «Связьтранснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «РЖД».

Как КП-Рязань сообщала ранее, протяженность Южного обхода, который станет частью М-5 «Урал», - почти 26,5 км. Он будет четырехполосным с тремя транспортными развязками, семью мостами, семью путепроводами и одной эстакадой. С одной стороны дорога выйдет на нынешнюю федеральную трассу около деревни Протасово, а с другой - около поселка Храпово в черте Рязани. Объект оценивается в 24,9 млрд рублей без учета уровня инфляции на момент строительства (читать подробнее).