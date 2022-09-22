Территории за новой школой в Кальном окончательно закрепят только в марте 2023 года

Территории за новой школой в Кальном окончательно закрепят в марте 2023года.
Постановление о закреплении адресов за новой школой в Кальном примут только в марте 2023 года. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина 22 сентября, побывав в микрорайоне.
По словам чиновницы, документ о закреплении адресов принимают ежегодно, и необходимо предусмотреть наполняемость школы не на год вперед, а гораздо на более долгий срок.
«Окончательное решение примем взвешенное, с учетом всех факторов и, конечно, мнения родителей», - пообещала Елена Сорокина.
Ранее КП-Рязань рассказывала, что проект закрепления территорий за новой школой вызвал бурю негодования у родителей школьников (читать подробнее).
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