Мэрия объяснила неработающие табло на остановках Рязани отсутствием иностранных запчастей.

Информационные табло, которые установлены на остановках общественного транспорта в Рязани не работают из-за отсутствия импортных комплектующих. Об этом в комментариях в telegram-канале Павла Малкова сообщила администрация города, отвечая на вопрос рязанки: «Почему больше недели не работают табло на остановке Дом художника?»

«Действительно, некоторые информационные табло неисправны. Для ремонта [табло] требуются комплектующие иностранного производства. В настоящее время из-за осложненной логистики поставки затруднены. Сроки ремонта назвать невозможно. мы работаем над решением этого вопроса», - ответили чиновники мэрии.

Кроме того, рязанцы жалуются, что электронные табло не работают на площади Ленина, Первомайском проспекте (остановка «гостиница Первомайская»), на улице Советской Армии (несколько месяцев) и других участках.

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