Правительство Рязанской области ушло в отставку. К работе на своих постах вернутся не все

Всё правительство Рязанской области ушло в отставку. Кто ушел Фото: Евгения ГУСЕВА

Павел Малков официально отправил правительство Рязанской области в отставку. Соответствующее постановление губернатор подписал 21 сентября после церемонии инаугурации.

Согласно документу, свои кресла оставили:

- вице-губернатор, первый зампредседателя правительства Рязанской области Артем Бранов;

- первый зампред правительства Анна Рослякова;

- зампред правительства Артем Никитин;

- зампред правительства Дмитрий Филиппов;

- зампред правительства Юлия Швакова;

- министр экономического развития Андрей Ворфоломеев;

- министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец;

- министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров;

- министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов;

- министр финансов Марина Наумова;

- министр природопользования Александр Новиков;

- министр здравоохранения Александр Пшенников;

- министр цифрового развития, информационных технологий и связи Андрей Ульянов;

- министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина;

- министр физической культуры и спорта Владислав Фролов;

- министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

Ранее Малков анонсировал, что после инаугурации произойдут кадровые изменения, и «не все коллеги» продолжат работу в новом составе правительства Рязанской области (читать подробнее).

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