Правительство Рязанской области ушло в отставку. К работе на своих постах вернутся не все

Всё правительство Рязанской области ушло в отставку. Кто ушел
Фото: Евгения ГУСЕВА
Павел Малков официально отправил правительство Рязанской области в отставку. Соответствующее постановление губернатор подписал 21 сентября после церемонии инаугурации.
Согласно документу, свои кресла оставили:
- вице-губернатор, первый зампредседателя правительства Рязанской области Артем Бранов;
- первый зампред правительства Анна Рослякова;
- зампред правительства Артем Никитин;
- зампред правительства Дмитрий Филиппов;
- зампред правительства Юлия Швакова;
- министр экономического развития Андрей Ворфоломеев;
- министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец;
- министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров;
- министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов;
- министр финансов Марина Наумова;
- министр природопользования Александр Новиков;
- министр здравоохранения Александр Пшенников;
- министр цифрового развития, информационных технологий и связи Андрей Ульянов;
- министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина;
- министр физической культуры и спорта Владислав Фролов;
- министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.
Ранее Малков анонсировал, что после инаугурации произойдут кадровые изменения, и «не все коллеги» продолжат работу в новом составе правительства Рязанской области (читать подробнее).
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