Коровы стали причиной пробки на Солотчинском мосту под Рязанью. Фото: аТипичная Рязань.
Днем 20 сентября на Солотчинском мосту собралась автомобильная пробка из-за коров. Животные вышли на дорогу и заняли одну из полос, сообщается в «аТипичной Рязани».
Фактически две коровы заблокировали путь автомобилистам.
Буквально в июле этого года на Солотчинском мосту автомобильный поток так же частично парализовали коровы. Правда, летом их было гораздо больше. Внушительное стадо перекрыло обе полосы дороги в одну сторону (читать подробнее с фото).
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