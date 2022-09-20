Коровы стали причиной пробки на Солотчинском мосту под Рязанью. Фото: аТипичная Рязань.

Днем 20 сентября на Солотчинском мосту собралась автомобильная пробка из-за коров. Животные вышли на дорогу и заняли одну из полос, сообщается в «аТипичной Рязани».

Фактически две коровы заблокировали путь автомобилистам.

Буквально в июле этого года на Солотчинском мосту автомобильный поток так же частично парализовали коровы. Правда, летом их было гораздо больше. Внушительное стадо перекрыло обе полосы дороги в одну сторону (читать подробнее с фото).

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