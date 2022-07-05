Коровы перекрыли движение на мосту через Оку под Рязанью.

На Солотчинском мосту под Рязанью автомобильный поток частично парализовали коровы – внушительное стадо животных перекрыло обе полосы дороги в одну сторону. Необычных участников дорожного движения засняли водители и разослали по рязанским группам в социальных сетях.

На кадрах опубликованного видео видно, как буренки спокойно идут прямо по проезжей части, совершенно не обращая внимания ни на автомобили, ни на сигналящих им водителей. Как коровы попали на мост и куда они направлялись, остается загадкой.

В комментариях рязанцы отнеслись к происходящему с юмором. Одни пошутили, что таким образом на переправе ведется ямочный ремонт, другие отметили, что это комиссия – проверяет качество покрытия.