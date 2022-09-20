«Закрывать не будем, занятия бесплатные». Глава минспорта Фролов высказался об отделении фигурного катания в Рязани

Фигурное катание в Рязани бесплатно. В этом уверяет общественность министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Закрывать отделение фигурного катания во Дворце спорта «Олимпийский» власти не планируют. Об этом КП-Рязань сообщил министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Чиновник отметил, что кроме Дворца спорта отделение фигурного катания открыто в спортшколе «Айсберг».

«В обеих спортивных школах тренировки осуществляются на бюджетной основе», - особо отметил Фролов.

Ранее сообщалось, что отделение фигурного катания во ДС «Олимпийский» закроют до 31 декабря 2022 года, так как новое руководство Дворца спорта собирается там якобы открыть «частную Академию хоккея».

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