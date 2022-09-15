Хватит и этого. Минспорт больше не проходит процедуру присвоения 2-й категории стадиону «Спартак» в Рязани

Министр спорта Владислав Фролов: Прохождение процедуры присвоения стадиону второй категории на данный момент нецелесообразно.

Весной 2021 года министерство спорта Рязанской области изрядно позабавило спортивную общественность региона, когда заявило, что стадион «Спартак» проходит процедуру присвоения 2-й категории, а документы уже находятся в стадии согласования.

«Позабавило», потому что многие недоумевали, о какой второй категории может идти речь, когда на стадионе нет, и, скорее всего, не предвидится в ближайшем будущем, целого ряда объектов инфраструктуры. Главный из которых – автоматизированная система подземного подогрева футбольного поля. Но рязанских чиновников, видимо, этот момент не смутил.

Кроме того, согласно стандарту РФС от 2019 года, для стадиона второй категории нужны еще ливневки, туалеты, защитные навесы, попадающие под определенные критерии, беспрепятственный обзор футбольного поля и еще множество других моментов. Этого в Рязани не было ни тогда, ни сейчас, но зато были «документы на согласовании».

Прошло больше года, стадион как был третьей категории, так и остался. Более того, получать вторую категорию «Спартаку» сейчас, как оказалось, нецелесообразно. Об этом КП-Рязань сообщил министр физкультуры и спорта Владислав Фролов.

«Имеющаяся у стадиона третья категория позволяет проводить соревнования первенства России по футболу среди мужских команд Второй лиги и чемпионата России среди женских команд, в которых участвуют рязанские ЖФК «Рязань-ВДВ» и ФК «Рязань». Прохождение процедуры присвоения стадиону второй категории на данный момент нецелесообразно», - заявил чиновник.

На вопрос, когда планировалось установить подогрев поля, за счет каких денег, если документы на присвоение 2-й категории уже находились в стадии согласования, Владислав Фролов решил не отвечать.

Что касается облезлого газона на стадионе «Спартак», то поменять его планируют лишь в 2023 году, во время футбольного межсезонья. В начале следующего же года власти будут искать деньги на его покупку. Пока решается, за чей счет это произойдет – областного или федерального бюджетов.

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