Рязанец пожаловался на женщину-водителя, рассекающую по тротуарам. Фото: Георгий Морозов | ПУВР

Рязанцы продолжают жаловаться в социальных сетях на водителей, рассекающих по тротуарам. В этот раз под камеры телефонов попала женщина, которая «катается по тротуарам, чуть ли не давит ноги пешеходам».

«Соответственно оставляет свой автомобиль прямо напротив крыльца», - написал рязанец Георгий Морозов в ПУВР.

По словам мужчины, все произошло у дома №52 по улице Павлова. Рязанец предполагает, что нарушительница – сотрудник отдела миграции.

Ранее сообщалось, на тротуаре в центе Рязани припарковался Nissan с «челябинским гусем» (подробнее).

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