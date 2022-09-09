Nissan с «челябинским гусем» припарковался на тротуаре в центре Рязани

Nissan с «челябинским гусем» нагло припарковался на тротуаре в центре Рязани.
8 сентября в 18:30 в центре Рязани обнаружили иномарку, припаркованную в пешеходной зоне. Фото «КП-Рязань» прислал очевидец.
Белый праворульный Nissan расположился в сорока метрах от пункта полиции на площади Ленина. Водителя на месте не оказалось, но на пассажирском сиденье находился гусь – мягкая игрушка, заботливо пристегнутый ремнем безопасности.
Японская иномарка расположилась в сорока метрах от пункта полиции на площади Ленина в центре Рязани.
Ранее на пешеходной зоне на площади Ленина неоднократно парковались Porsche, Toyota, Audi и даже Mercedes с «правительственными» номерами.
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