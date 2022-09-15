Бывший рязанский вице-губернатор Греков защищает докторскую диссертацию по философии

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков планирует защиту докторской диссертации по философии.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков планирует защиту диссертации на соискание научной степени доктора философских наук. Его научная работа опубликована на сайте Курского госуниверситета.

Тема диссертации Игоря Грекова звучит так: «Реконструкция и репрезентация парафилософской антропологии русской эзотерики ХХ века». Его научные оппоненты отмечают, что «диссертация выполнена самостоятельно, на высоком научном уровне, написана грамотным научным языком». Защита диссертации Игоря Грекова намечена на 27 сентября в Курске.

Напомним, Игорь Греков покинул пост вице-губернатора в начале 2021 года. Кадровым перестановкам предшествовал скандал, разгоревшийся после пресс-конференции президента Владимира Путина, и нагрянувшая вслед за этим проверка из федерального центра.