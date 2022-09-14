Экс-губернатор Любимов высказался о возможности стать сенатором

Николай Любимов значится в списке претендентов, представленным Павлом Малковым. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался о возможности стать сенатором. Изданию «Вид сбоку» бывший глава региона сказал: «Пока преждевременно давать комментарии».

Напомним, кандидатура Любимова значится в списке, представленном в избирательную комиссию врио главы области Павлом Малковым.

Вместе с основным комплектом бумаг Малков передал в избирком и перечень из троих человек, которые могут представлять исполнительный орган региона – правительство области.

Помимо экс-губернатора, в число потенциальных сенаторов вошли проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова и генеральный директор Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова.