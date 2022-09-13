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Происшествия13 сентября 2022 17:00

Полицейская «Газель», столкнувшаяся с Mercedes Светланы Подоль, нарушила ПДД

Так говорится в определении о возбуждении дела об административном правонарушении
Источник:kp.ru

В действиях водителя полицейской «Газели», которая 13 сентября столкнулась с Mercedes на М-5 «Урал» в Рязани, усмотрели нарушение ПДД. В распоряжении КП-Рязань имеется фото составленного инспектором ДПС определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В действиях водителя полицейской «Газели», которая 13 сентября столкнулась с Mercedes на М-5 «Урал» в Рязани, усмотрели нарушение ПДД.

В действиях водителя полицейской «Газели», которая 13 сентября столкнулась с Mercedes на М-5 «Урал» в Рязани, усмотрели нарушение ПДД.

Нарушен, по мнению автоинспектора, был пункт 3.1 ПДД. Этим пунктом определяются правила применения специальных сигналов.

За рулем попавшего в ДТП Mercedes GLE 400, как КП-Рязань сообщала ранее, была директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.