Полицейская «Газель», столкнувшаяся с Mercedes Светланы Подоль, нарушила ПДД

В действиях водителя полицейской «Газели», которая 13 сентября столкнулась с Mercedes на М-5 «Урал» в Рязани, усмотрели нарушение ПДД. В распоряжении КП-Рязань имеется фото составленного инспектором ДПС определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В действиях водителя полицейской «Газели», которая 13 сентября столкнулась с Mercedes на М-5 «Урал» в Рязани, усмотрели нарушение ПДД.

Нарушен, по мнению автоинспектора, был пункт 3.1 ПДД. Этим пунктом определяются правила применения специальных сигналов.

За рулем попавшего в ДТП Mercedes GLE 400, как КП-Рязань сообщала ранее, была директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.