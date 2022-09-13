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Происшествия13 сентября 2022 14:13

Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» попала в ДТП с полицейской машиной

На трассе М-5 «Урал» Mercedes Benz Светланы Подоль столкнулся с ГАЗ-2705
Источник:kp.ru
13 сентября на М-5 «Урал» в Рязани в ДТП попала директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.

13 сентября на М-5 «Урал» в Рязани в ДТП попала директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.

Во вторник, 13 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Рязани в ДТП попала директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.

По предварительной информации, авария случилась примерно в 11:40 на пересечении Куйбышевского и Ряжского шоссе. Mercedes Benz GLE 400 под управлением 55-летней женщины столкнулся с полицейским автомобилем ГАЗ-2705. Водителю Mercedes потребовалась медицинская помощь.

Как утверждает пресс-служба Госавтоинспекции, полицейские следовали со специальными свето-звуковыми сигналами.