На трассе под Рязанью погиб 28-летний водитель, влетевший на скорости в дерево

Под Рязанью водитель на скорости протаранил сосну. В результате ДТП, мужчина погиб.
В ночь на 10 сентября в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, на 18-м км автодороги Акулово – Старожилово – Пронск, 28-летний водитель из Новомичуринска за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.
Смертельная авария произошла в ночь на 10 сентября в Старожиловском районе.
В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался.
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