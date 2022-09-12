На улице Мервинской в Рязани Volkswagen Touareg сбил двух детей

Водитель Touareg не смог избежать наезда на детей.

Днем 10 сентября на улице Мервинской иномарка сбила двух детей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, под колеса Volkswagen Touareg попали дети 8 и 9 лет, которые «внезапно выбежали на дорогу». 57-летний водитель не смог избежать наезда.

В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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