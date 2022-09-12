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Происшествия12 сентября 2022 7:48

На улице Мервинской в Рязани Volkswagen Touareg сбил двух детей

Пострадавшим оказывают помощь медицинские работники
Источник:kp.ru
Водитель Touareg не смог избежать наезда на детей.

Водитель Touareg не смог избежать наезда на детей.

Днем 10 сентября на улице Мервинской иномарка сбила двух детей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, под колеса Volkswagen Touareg попали дети 8 и 9 лет, которые «внезапно выбежали на дорогу». 57-летний водитель не смог избежать наезда.

В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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