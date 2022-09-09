«Скопинский маньяк» сообщил об избиении

На заседании «Скопинский маньяк» сообщил о нападении. Фото - Youtube: СобчакДок.

9 сентября в Рязанском областном суде во время рассмотрения апелляционной жалобы Виктор Мохов рассказал, что его избили. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мужчина, получивший прозвище «скопинский маньяк», сообщил, что во время домашнего ареста к нему в дом ворвался неизвестный.

«Ко мне ворвался один хулиган. Дверь была открыта. И стал наносить мне удары, избил меня», - рассказал суду Мохов.

Он добавил, что его обидчика прогнали жившие у него собаки. При этом адвокат подозреваемого сообщил, что полиция бездействовала и никак не отреагировала на инцидент.

Напомним, Виктора Мохова обвиняют по делу об укрывательстве убийства.

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