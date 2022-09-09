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Происшествия9 сентября 2022 13:21

Во время природных пожаров около 300 спасателей спали на улице

Кровати для огнеборцев установили прямо в лесу
Источник:kp.ru
Кровати установили прямо в лесу. Фото: Mash.

Кровати установили прямо в лесу. Фото: Mash.

Во время природных пожаров около 300 спасателей спали на кроватях, установленных прямо в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Делалось это для того, чтобы огнеборцы были в режиме постоянной готовности. Других поселили в специальные домики, но и там о комфорте приходилось только мечтать.

«Душа не было, туалета, если не считать кустов, тоже», - рассказал источник издания.

Отмечается, что как только пожары локализовали, людей отправили домой.

Напомним, 9 сентября врио губернатора региона Павел Малков сообщил об отмене режима ЧС в Рязанской области.

Некоторые из огнеборцев спали прямо на земле. Фото: Mash.

Некоторые из огнеборцев спали прямо на земле. Фото: Mash.