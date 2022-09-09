Врио губернатора Малков отменил режим ЧС в Рязанской области

Врио губернатора Павел Малков отменил режим ЧС в Рязанской области, введенный из-за лесных пожаров.

Врио губернатора Павел Малков отменил режим ЧС в Рязанской области. Фото распоряжения от 9 сентября 2022 года он выложил в Telegram.

«Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями», - напомнил нынешний глава региона.

Из документа следует, что режим ЧС действовал только «для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

По словам Малкова, этот режим продолжает действовать только в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах.

«Для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств», - объяснил врио губернатора.