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Общество9 сентября 2022 10:46

На 160 млн рублей от Правительства РФ в Рязани благоустроят Нижний городской сад

Работы, по всей видимости, начнутся в 2023 году
Источник:kp.ru
Правительство РФ направит в Рязанскую область 160 млн рублей на благоустройство Нижнего городского сада (в народе - «Пьяный парк»). Фото: rgdrzn.ru

Правительство РФ направит в Рязанскую область 160 млн рублей на благоустройство Нижнего городского сада (в народе - «Пьяный парк»). Фото: rgdrzn.ru

Правительство РФ направит в Рязанскую область 160 млн рублей на благоустройство Нижнего городского сада (в народе - «Пьяный парк»). Поручение о выделении средств региону 9 сентября подписал вице-премьер Михаил Мишустин.

«Эти средства помогут привести в порядок исторический центр Рязани», - комментировала поручение пресс-служба кабмина.

Если информация на официальном сайте government.ru верна, то соответствующий нормативный акт федеральные Минфин и Минстрой обязаны подготовить до 31 марта 2023 года. При этом источником финансирования станет резервный фонда Правительства РФ.

Рязанский серый дом, исходя из публичных заявлений, намерен обсудить благоустройство Нижнего городского сада с «научным сообществом, краеведами и жителями». Власти обязуются сохранить природные особенности ландшафта и исторический вид, одновременно превратив парк в современное и комфортное общественное пространство. По задумке он должен стать одной из точек единого пешеходного маршрута Рязани.

Также поручения Мишустина от 9 сентября касаются закупки новых школьных автобусов, машин скорой помощи и городских троллейбусов (читать подробнее).