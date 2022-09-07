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Недвижимость7 сентября 2022 8:48

В управляющей компании дали комментарий по свалке на улице Типанова

Коммунальщики сообщили, что во всем виноват мусорный оператор «Эко-Пронск»
Источник:kp.ru
Вывозом крупногабаритного мусора должен заниматься «Эко-Пронск». Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

Вывозом крупногабаритного мусора должен заниматься «Эко-Пронск». Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

В управляющей компании «Зеленая роща» дали комментарий «КП-Рязань» по свалке на улице Типанова, 21. Там сообщили, что вывозом крупногабаритного мусора должен заниматься оператор по обращению с ТКО «Эко-Пронск».

- Мы обязательно вывезем спиленные ветки и выброшенные покрышки. А вот за строительный мусор, оконные рамы и сантехнику отвечает «Эко-Пронск», - рассказала представитель управляющей компании.

Она подчеркнула, что региональный оператор очень плохо выполняет свои обязанности и допускает ситуации, когда мусор у контейнерных площадок скапливается месяцами.