Рязанцы пожаловались на свалку во дворе дома на улице Типанова

Мусор УК не вывозит. Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».
Жители дома №21 на Типанова пожаловались на свалку во дворе дома. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«УК «Зеленая роща» не вывозит мусор. Уже затруднен проезд к дому», - написано в сообщении.
Причем речь идет не о контейнерах для ТКО, а именно о крупногабаритном мусоре за вывоз которого отвечает управляющая компания. Она обязана заказать контейнер и вывезти весь скопившийся хлам.
Позже в УК нам сообщили, что вывезут спиленные ветки и выброшенные покрышки. А вот за строительный мусор, оконные рамы и сантехнику отвечает «Эко-Пронск»
К дому уже затруднен проезд. «Новости Рязани ВКонтакте».