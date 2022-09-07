Рязанцы пожаловались на свалку во дворе дома на улице Типанова

Мусор УК не вывозит. Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители дома №21 на Типанова пожаловались на свалку во дворе дома. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«УК «Зеленая роща» не вывозит мусор. Уже затруднен проезд к дому», - написано в сообщении.

Причем речь идет не о контейнерах для ТКО, а именно о крупногабаритном мусоре за вывоз которого отвечает управляющая компания. Она обязана заказать контейнер и вывезти весь скопившийся хлам.

Позже в УК нам сообщили, что вывезут спиленные ветки и выброшенные покрышки. А вот за строительный мусор, оконные рамы и сантехнику отвечает «Эко-Пронск»