«Спасибо за прекрасный шов». Рязанка поблагодарила врачей, принявших у нее роды

Рязанка поблагодарила врачей роддома №2 за прекрасный шов во время кесарева сечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рязанка поблагодарила врачей и персонал родильного дома №2, которые участвовали в родах.

«Я выражаю огромную благодарность всем, кто работал с 22 по 23 июля. Именно в 00:45 родилась наша долгожданная и желанная дочка Мария. Я очень рада и благодарна врачам за кесарево сечение. За прекрасный шов. Марину Владимировну [Филатову] благодарю за помощь в дальнейшем, это чуткий и благородный врач!» - написала Анастасия.

Кроме того, молодая мама поблагодарила послеродовое отделение, отделение патологии беременных, где ее «поддерживали и настраивали на роды». Всего девушка назвала десять специалистов, которые так или иначе участвовали в появлении на свет ее долгожданной дочери.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, как врачи рязанской ОКБ спасли беременную женщину с острым приступом аппендицита (читать подробнее).

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