Услышала первый крик новорожденной дочери. В рязанской ОКБ спасли беременную с острым аппендицитом

Чтобы определить, что конкретно является причиной острой боли в животе беременной, врач должен обладать серьезным опытом и клиническим чутьем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рязанскую ОКБ обратилась беременная женщина с жалобами на острые боли в животе. Срок - беременности 38 недель, и специалистам было крайне сложно поставить диагноз «острый аппендицит».

- Это заболевание может маскироваться под другие патологии брюшной полости. К тому же лабораторные показатели у беременных меняются, аппендикс «прячется» за маточным аппаратом, клиническая картина выглядит непривычно, - рассказывает главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

По словам специалиста, чтобы определить, что конкретно является причиной острой боли в животе, врач должен обладать серьезным опытом и клиническим чутьем.

В итоге, после всех обследований специалисты диагностировали острый аппендицит, а так как срок беременности был уже большим, решили оперировать в два этапа. Сначала врачи перинатального центра Ирина Мамонтова и Борис Алексеев провели операцию кесарева сечения – родилась доношенная девочка.

А потом за дело взялся начальник хирургической службы Олег Зайцев, который и провел аппендэктомию (удаление аппендикса). Все это время женщина находилась в сознании, а операция проходила под эпидуральной анестезии, при которой препарат вводятся в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. Благодаря этому женщина услышала первый крик новорожденной дочери.

После операции пациентка провела ночь в реанимации, а утром ее перевели в палату.

Сейчас молодая мама чувствует себя удовлетворительно, она ждет встречи с малышкой, которая находится в перинатальном центре.

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