Пожарные почти остановили распространение лесного пожара в Рязанской области на юг и запад

Лесной пожар в южном и западном направлении почти остановлен.

Распространение лесного пожара в Рязанской области в южном и западном направлении огнеборцы уже практически остановили. Об этом вечером, 23 августа, сообщил в соцсети врио губернатора Павел Малков.

- Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено, - написал глава региона, подводя итоги дня.

Он также добавил, что группировку сил сосредоточили в основном направлении пожара – это населенные пункты Ювино, Ольгино и Голованово, там бульдозеры прокладывают минерализованные полосы. Ночью работа будет продолжена.

Ранее о работах по тушению пожаров в Рязанской области рассказали в Рослесхозе (читать подробнее).