Рослесхоз: Тушение лесного пожара в Рязанской области ведется в круглосуточном режиме

Схематическая карта лесных пожаров в Рязанской области. Фото: t.me/Rosleshoz_official.

Сильный лесной пожар в Рязанской области тушат круглосуточно. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Рослесхоза. Ведомство с помощью схематической карты наглядно показало, как техника, авиация и пожарные борются с очагами возгорания.

Огнеборцам удалось локализовать три кромки пожара около деревень Голованово и Новый Кудом, в настоящее время ведется окарауливание и дотушивание очагов. Проложено 18,5 километров минерализованных полос, и опашка бульдозерами продолжается. Активная ликвидация пожара, судя по схеме, ведется у Горок и Ольгино – но, как ранее сообщил врио губернатора Павел Малков, населенным пунктам ничего не угрожает.

Всего на борьбу с лесным пожаром брошено свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники, 18 воздушных судов и более девяти тысяч человек.