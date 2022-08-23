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Происшествия23 августа 2022 18:02

Жители деревни Заводская Слобода попросили спасти их от надвигающегося лесного пожара

По словам селян, огонь бушует в пяти километрах от населенного пункта
Источник:kp.ru
Жители деревни Заводская Слобода рассказали о надвигающемся на них лесном пожаре. Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Жители деревни Заводская Слобода рассказали о надвигающемся на них лесном пожаре. Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Жители деревни Заводская Слобода, что в Клепиковском районе Рязанской области, попросили спасти их и населенный пункт от надвигающегося лесного пожара. Крик о помощи появился в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Жительница деревни по имени Оксана рассказала, что огонь приближается к ним с северо-востока. Опасность жители обнаружили во время объезда прилегающей территории.

- Осталось 5 км через непроходимый лес. Техники около нас нет, мы следующие под угрозой. Сделайте хоть что-нибудь, спасите нас, - написала жительница Слободы.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников пообещал ликвидировать лесной пожар в Рязанской области в течение двух дней (подробнее).